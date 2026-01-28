Alerta por activación de quebradas: Cusco en peligro muy alto por huaicos y deslizamientos, junto a otras 12 regiones del país

El Centro de Monitoreo RIMAC advierte peligro muy alto entre el 27 y 28 de enero por lluvias intensas acumuladas. Cusco, Amazonas, Loreto y la sierra norte figuran entre las zonas con mayor riesgo.

Las lluvias registradas en las últimas horas han elevado el riesgo de activación de quebradas, huaicos y deslizamientos en diversas regiones del país. De acuerdo con la Alerta del Centro de Monitoreo RIMAC, el peligro es muy alto entre el 27 y 28 de enero, debido a la combinación de precipitaciones intensas, topografía accidentada y características del suelo.

Las localidades con mayor nivel de alerta se concentran en regiones como Cusco, especialmente en las provincias de La Convención, Calca y Quispicanchi, así como en Amazonas, Cajamarca, Áncash, Huánuco, Pasco, Puno, San Martín, Ucayali, Loreto y Piura. En estos territorios se advierte una probabilidad muy alta de huaicos, deslizamientos y derrumbes, con posibles impactos en viviendas, vías de comunicación e infraestructura cercana a ríos, quebradas y taludes.

Zonas con mayor riesgo inmediato:

Cusco: La Convención, Yanatile, Quellouno (probabilidad muy alta de huaicos y deslizamientos).

Quebrada Honda: posible activación de deslizamiento y huaico.

Amazonas y Loreto: peligro moderado a alto por huaicos y derrumbes.

“El riesgo aumenta cuando las lluvias se acumulan en poco tiempo sobre suelos saturados o zonas de pendiente pronunciada. En estos escenarios, los huaicos pueden activarse sin previo aviso y afectar directamente a comunidades cercanas”, señala Janeth Valera, ingeniera geóloga de RIMAC, quien recomienda a la población mantenerse informada y tomar medidas preventivas, especialmente en áreas identificadas como críticas.

Posibles efectos:

Huaicos en zonas de quebradas activas.

Deslizamientos y derrumbes en laderas inestables.

Interrupción de carreteras y caminos vecinales.

Daños a viviendas e infraestructura cercana a cauces naturales.

Recomendaciones prácticas para la ciudadanía

Evitar transitar o permanecer cerca de quebradas, ríos y laderas durante lluvias intensas.

Identificar rutas de evacuación y zonas seguras en la comunidad.

No intentar cruzar corrientes de agua o zonas con deslizamientos activos.

Mantener una mochila de emergencia con agua, linterna, radio y documentos.

Atender las alertas oficiales y coordinar con autoridades locales ante cualquier señal de riesgo.

‘’El monitoreo de las condiciones hidrometeorológicas se mantiene activo, por lo que se recomienda a la población de las zonas señaladas priorizar la prevención y la seguridad, considerando que estos eventos pueden desarrollarse de manera repentina y con alto impacto en la vida cotidiana’’, concluye señala Janeth Valera, ingeniera geóloga de RIMAC.