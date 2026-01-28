Midis atiende a más de 1900 usuarios de Pensión 65 que superan los 100 años

Adultos mayores demuestran que la juventud se lleva en el corazón y en el alma.

En las 25 regiones del país, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Pensión 65, atiende a más de 1900 adultos mayores que han superado los 100 años; hombres y mujeres que contribuyen en el desarrollo de sus localidades, y que enseñaron sus costumbres a las nuevas generaciones, fortalecieron su identidad cultural, y ahora reciben la protección social del Midis.

Así, en San Juan de Miraflores, con 102 años, doña Bertha Trillo Soria derrocha buen humor y ganas de bailar cuando escucha un huaino en su amada radio negra que funciona a pilas. Cada mañana, pone música, mientras piensa qué cocinará. A lado de su hija, Adela, recorre el mercado de localidad, donde la conocen por su gran alegría y le dicen: “Mamita Bertha, hoy con qué nos sorprenderás”.

En el mismo distrito, en el sector Jesús Poderoso, vive dona María Olarte Tapia, una usuaria de Pensión 65 que con 101 años es considerada una de las fundadoras de su barrio. La centenaria es muy creyente del Señor de los Milagros y le gusta conversar con sus vecinos.

Ambas adultas mayores reciben su subvención bimestral de S/350 en sus casas, a través del despliegue de los “carritos pagadores”, que les permite ahorrar tiempo y desplazamientos hacia una agencia bancaria.

En esa línea, se debe destacar que el Midis, por intermedio de Pensión 65, atiende a más de 1900 usuarios centenarios en el país, de los cuales 236 se encuentran en Lima y 211 en Cajamarca.

Cabe precisar, que el programa social también brinda una cobertura integral a 824 351 usuarios. Entre ellos destaca don Marcelino Abad Tolentino, más conocido como “Mashico” en Huánuco, un hombre que tiene 125 años y quien se ha convertido en el más longevo del país.