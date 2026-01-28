Ositrán informa estado de concesiones viales y reitera necesidad de entregar terrenos y liberar interferencias en la Carretera Central

Recordó el estado crítico de 21 puentes de la vía y el peligro que representan para los usuarios.

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) presentó el reporte actualizado sobre la situación operativa y de inversión de las concesiones IIRSA Centro Tramo 2 (Puente Ricardo Palma-Huancayo-Cerro de Pasco), Red Vial 6 (Pucusana-Ica) y el tramo Chancay-Acos, durante la 57.ª Sesión Ordinaria del Consejo de Usuarios de la Red Vial.

Respecto a IIRSA Centro Tramo 2, concesionada a la empresa Deviandes, se informó que la inversión reconocida supera los USD 146,5 millones (95,3 % de avance). No obstante, dicha vía, específicamente en su tramo entre Puente Ricardo Palma y La Oroya, afronta una condición de alta vulnerabilidad debido a su accidentada geografía y al diseño geométrico de su infraestructura original, que no ha sufrido modificaciones con relación a las nuevas autorizaciones de configuraciones vehiculares de vehículos de carga que circulan actualmente en la Red Vial Nacional, los cuales son de mayores capacidades de carga y longitudes que las que se tuvieron como referencia para el diseño de esta importante carretera cuando fue construida.

La carretera atraviesa el valle del río Rímac, una zona de topografía severa e inestabilidad geológica, donde las precipitaciones estacionales provocan constantes desprendimientos de rocas, deslizamientos y huaicos. A este factor natural se suma un riesgo técnico crítico que el Regulador viene advirtiendo de manera reiterada: la existencia de 21 puentes en estado crítico, con más de 50 años de antigüedad y signos evidentes de fatiga estructural.

Estas estructuras soportan actualmente un flujo de hasta 6000 vehículos diarios y cargas pesadas provenientes de la actividad minera que llegan a alcanzar incluso más de 100 toneladas, excediendo ampliamente su capacidad de diseño inicial.

A esta problemática se añade la demora en los procesos de entrega de terrenos y liberación de interferencias, situación que desde el 2017 ha paralizado la culminación de obras obligatorias, denominadas contractualmente como “No Puesta a Punto”, tales como nueve ensanches, cinco variantes y nueve puentes peatonales.

Sobre la Red Vial 6, se comunicó que la etapa de inversiones principales concluyó al 100 %. Según las evaluaciones del Organismo, la operatividad de la autopista permite un ahorro promedio de una hora en el tiempo de desplazamiento por vehículo.

Actualmente, bajo la Adenda 11 pactada entre las partes, se supervisa la ejecución de nuevas obras de infraestructura. Se confirmó la culminación y recepción del Intercambio Vial Bujama y el paso a desnivel Litardo Bajo. En tanto, el paso a desnivel San Miguel registra un avance del 88 % y se programó el inicio de trabajos en el sector de Chinchaysullo y el puente peatonal San Clemente.

Respecto a la concesión Óvalo Chancay-Huaral-Acos, el Regulador informó que, tras la suscripción del acta de acuerdos en diciembre de 2025, se prevé que este año, pasada la temporada de lluvias, se inicien las obras de restitución de la infraestructura afectada por el ciclón Yaku cuya inversión será de S/ 5,4 millones.

El Ositrán supervisa los aspectos técnicos de las carreteras basándose en el cumplimiento de los niveles de servicio global y en el Índice de Rugosidad Internacional (IRI), indicadores que permiten verificar que la infraestructura vial cumpla con los estándares de calidad establecidos en los contratos de concesión. Esta labor busca asegurar que las empresas concesionarias mantengan los niveles de servicio en favor de la seguridad vial y los usuarios.