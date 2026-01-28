Tragedia en Puno: un muerto y al menos 13 heridos deja choque de bus contra vivienda

Un conductor falleció y al menos 13 personas resultaron heridas dejó como saldo un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este miércoles 28 de enero en la carretera Puno-Moquegua, a la altura del distrito de Laraqueri,

Los hechos ocurrieron luego de que un bus de la empresa Héroes del Pacífico, con placa ZBC-957 y procedente de Tacna, se despistó e impactó frontalmente contra una vivienda en la zona mencionada.

La víctima fatal es el conductor del bus, quien quedó atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad. Los heridos, en su mayoría mujeres, fueron trasladados al hospital Manuel Núñez Butrón de Puno para recibir atención médica, mientras que dos de las personas lesionadas están en grave estado.

Atención de emergencia e hipótesis preliminar

Personal del Samu, bomberos y la Policía Nacional llegaron al lugar del siniestro para brindar asistencia e iniciar las investigaciones correspondientes. Una hipótesis preliminar de las autoridades señala que el conductor del bus habría "se dormido al volante", lo que provocó el despiste y posterior choque contra la vivienda.

Investigaciones en curso y apoyo a afectados

Las autoridades continúan trabajando en la zona para determinar las causas exactas del siniestro. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre la identidad de las víctimas mortales y heridos. Los equipos de emergencia y el hospital local coordinan la atención y el apoyo a las familias afectadas por el incidente.