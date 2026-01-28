Más de 100 universidades deben garantizar plena accesibilidad en sus exámenes de admisión a postulantes con discapacidad

El Conadis exhorta el cumplimiento de una educación inclusiva superior desde el proceso de admisión, reserva de vacantes y contenidos formativos vinculados a accesibilidad y discapacidad.

Miles de jóvenes con discapacidad se encuentran próximos a rendir los exámenes de admisión en universidades a nivel nacional y desde el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad – Conadis, se exhorta a todas las instituciones educativas públicas y privadas a garantizar una experiencia académica inclusiva y accesible, acorde a las disposiciones establecidas en la Ley N.° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su Reglamento.

En esa línea, la norma establece la aplicación de ajustes razonables desde el primer contacto, como el proceso de admisión hasta la permanencia integral del estudiante con discapacidad en la universidad. Además, se debe contemplar la reserva del 5 % de las vacantes por especialidad profesional para postulantes con discapacidad que aprueben la evaluación de ingreso, con el fin de promover una igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior.

Del mismo modo, se dispone la incorporación de asignaturas sobre accesibilidad y diseño universal en carreras relacionadas con diseño, construcción, edificaciones, transporte, telecomunicaciones y tecnologías de la información, ya que influyen directamente en la forma en que se desarrollan los servicios, infraestructura y soluciones tecnológicas para la ciudadanía. Adicionalmente, se deben abordar contenidos sobre discapacidad en los planes de estudio de diversas carreras como derecho, medicina, psicología, administración, arquitectura, ingeniería, economía, contabilidad y trabajo social, con el objetivo de que los futuros profesionales cuenten con formación técnica y social que respalde el ejercicio pleno de derechos de las personas con discapacidad en la sociedad.

Finalmente, el Conadis ha remitido Oficios a las 103 universidades licenciadas haciendo incidencia en las obligaciones legales en materia de educación inclusiva que deben garantizar para el periodo académico 2026, recordando el marco normativo vigente y las sanciones correspondientes.