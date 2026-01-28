MIMP: Programa Nacional Warmi Ñan abre inscripciones para el Club Formándose para la Vida

La iniciativa es un espacio para que mujeres adolescente y jóvenes entre 14 y 24 años, fortalezcan su proyecto de vida, desarrollen habilidades y accedan a nuevas oportunidades.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), a través del Programa Nacional Warmi Ñan, abrió inscripciones dirigidas a adolescentes y jóvenes mujeres interesadas en formar parte de la iniciativa preventiva Club Formándose para la Vida, enfocada en el desarrollo integral, empoderamiento personal, social y económico de sus integrantes.

El Club Formándose para la Vida brinda acompañamiento gratuito a mujeres, adolescentes y jóvenes entre los 14 y 24 años, orientado a su desarrollo personal, social y económico durante 2 años.

La estrategia establecida en 81 distritos a nivel nacional, tiene como finalidad prevenir la violencia a través del empoderamiento económico de las adolescentes y jóvenes, mediante el fortalecimiento de sus habilidades personales y vocacionales, a fin de ampliar sus oportunidades de desarrollo e inserción laboral y contribuir a la mejora de su calidad de vida.

Podrán inscribirse enviando un correo a club@warminan.gob.pe, con sus nombres y apellidos, edad y su distrito de residencia; luego serán evaluadas y un profesional se contactará con ellas. Las inscripciones finalizan el 28 de febrero.

Para mayor información, las interesadas pueden acercarse un Centro Emergencia Mujer y Familia más cercano.

El Programa Nacional Warmi Ñan reafirma su compromiso de impulsar este tipo de iniciativas que contribuyen al fortalecimiento integral de las mujeres y a la prevención de la violencia.