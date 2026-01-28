Perú, potencia agroexportadora: MIDAGRI buscará concretar 16 nuevos accesos en el 2026

El Gobierno se proyecta seguir impulsando el sector agropecuario con mayores mercados, proyectos de riego y la diversificación de la oferta exportable.

Como parte de la estrategia del Gobierno para impulsar el sector agroexportador del país, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego anunció que, para este año se tiene como meta concretar 16 nuevos accesos para los productos agropecuarios peruanos.

“Perú se ha convertido en una potencia agroexportadora, es necesario que se siga generando mayores ventanas comerciales para la oferta exportable del país. En el primer mes del 2026, ya hemos logrado el acceso de banano a Argentina y de miel de abeja a Paraguay”, manifestó el ministro Vladimir Cuno.

En los últimos 5 años, Perú logró el acceso de 114 productos agropecuarios a diversos mercados internacionales, como resultado de rigurosos procesos de negociación técnica y sanitaria. Estos avances se reflejaron en el crecimiento sostenido de las agroexportaciones, cuyo valor superó los 13 mil millones de dólares a noviembre de 2025.

“Desde el Gobierno, se seguirá impulsando el crecimiento agroexportador, no solo con la apertura de mercados; sino que también con la ejecución de grandes proyectos de riego, financiamiento y la articulación comercial”, manifestó la máxima autoridad del MIDAGRI.

Es importante mencionar que, para impulsar nuevos accesos sanitarios y comerciales, el país despliega un trabajo articulado con los ministerios de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y de Relaciones Exteriores (RREE), así como con representantes de PROMPERÚ, AGAP, ADEX, APA, ASOPORCI y otras entidades estratégicas.

Potencia agroexportadora

A la fecha, el SENASA mantiene gestiones avanzadas para el acceso de uva a Chile y Egipto; limón eureka hacia Nueva Zelanda y Argentina; naranja a Chile; pitahaya a Bolivia y Argentina; aguaymanto a Estados Unidos; arándano (fruta fresca) a Ecuador, Nueva Zelanda y Japón; granada a Malasia, Taiwán, Tailandia y Corea; arroz grano pilado a Ecuador, mango a Malasia, cereza a China; así como las mejoras de condiciones de exportación de espárrago a EE. UU y UE.

En materia de productos pecuarios, se mantienen gestiones para el acceso de carne de ave a Paraguay, carne de ave (industrializado) a Singapur, carne de cerdo (industrializado) a Singapur, semen de equino y pet food Argentina.

Si bien es cierto, la meta establecida para este año es de 16 accesos, mediante el trabajo estratégico del SENASA se proyecta superar esta meta, que permitirá seguir impulsando el sector agroexportador, que durante el 2025 superó ventas por más de 15 mil millones de dólares.