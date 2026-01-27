Lambayeque: cierran catedral donde el papa León XIV oficiaba misas por trabajos de refacción

La iglesia Santa María Catedral de Chiclayo, uno de los principales símbolos religiosos, históricos y culturales de la región Lambayeque, cerrará temporalmente sus puertas desde el viernes 6 de febrero para dar inicio a un proyecto integral de refacción que se extenderá por aproximadamente 90 días. La intervención busca frenar el progresivo deterioro del templo, afectado tras décadas de uso continuo.

INVERSIÓN

La obra cuenta con una inversión de S/ 2 407 888.46, financiada por el Gobierno Regional de Lambayeque, y será ejecutada por una empresa especializada en conservación patrimonial. Según informó el sacerdote Fidel Purizaca, director de Medios de Comunicación de la Diócesis de Chiclayo, los trabajos contemplan la instalación de equipos tecnológicos para absorber y controlar la humedad en pisos y paredes, así como la remoción temporal de vitrales, cuadros y esculturas de santos ubicados en el interior del recinto.

Asimismo, se realizarán labores de pintado tanto en el interior como en el exterior del templo, además del mantenimiento del enrejado perimetral. El objetivo principal es preservar la estructura y los elementos artísticos de la catedral. Desde la diócesis se informó que en los próximos días se dará a conocer oficialmente el plan de contingencia, especialmente ante la cercanía de la Semana Santa, periodo en el que se registra una alta afluencia de fieles.

La Santa María Catedral de Chiclayo, templo donde el papa León XIV ofició misas durante su etapa como obispo de esta diócesis, es un edificio de estilo neoclásico ubicado frente al Parque Principal de la ciudad. Fue diseñada por el ingeniero francés Gustave Eiffel, mandada a edificar en 1869 y culminada tres años después. Su arquitectura combina elementos griegos, romanos y cristianos, con columnas dóricas, arcos y dos torres gemelas.