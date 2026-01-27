Robo de celulares con acceso a cuentas bancarias se incrementó en más de 80 % en un año

Un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia advierte un aumento sin precedentes del robo de celulares seguido del acceso a cuentas bancarias en el país.

La modalidad delictiva que combina el robo de celulares con el posterior acceso a cuentas bancarias registra una escalada sin precedentes en el país. Así lo revela un informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, iniciativa del Banco de Ideas Credicorp, el BCP y CHS Alternativo.

CIFRAS

De acuerdo con el reporte, en diciembre de 2024 se estimaba que alrededor de 2 millones 970 mil personas habían sido víctimas —o conocían a alguien que lo fue— de este tipo de delito. Para diciembre de 2025, la cifra se elevó a cerca de 5 millones 450 mil personas, lo que representa un crecimiento superior al 80 % en apenas doce meses, agravando el daño patrimonial de miles de ciudadanos.

El impacto no ha sido homogéneo a nivel nacional. En la zona centro del país, la afectación prácticamente se triplicó, pasando del 8 % en 2024 al 25 % en 2025. En el norte, el incremento fue de 2.5 veces, al subir del 7 % al 18 %. En Lima, la incidencia aumentó en 13 puntos porcentuales, mientras que en el interior del país se registró un alza de 8 puntos, con mayor afectación en áreas urbanas.

A estas cifras se suman otras modalidades de estafa digital. Más de 6.6 millones de personas reportaron haber sido víctimas de estafas a través de teléfono fijo, celular o internet durante el último año. Asimismo, la suplantación de identidad para acceder a tarjetas o cuentas bancarias se mantuvo en un 11 %, afectando a más de 2.7 millones de personas al cierre de 2025.