Arequipa: médicos, obstetras y enfermeras discuten en plena atención de parto

Un video difundido en redes sociales evidenció una discusión entre enfermeras, obstetras y médicos durante la atención de un parto en el hospital Goyeneche de Arequipa, ocurrido el último domingo. Las imágenes muestran un enfrentamiento verbal en plena sala de partos, mientras la gestante permanecía consciente, situación que habría puesto en riesgo la salud de la madre y de su recién nacida.

De acuerdo con la jefa de la Defensoría del Pueblo en Arequipa, Andrea Sarayasi, el conflicto se originó por desacuerdos respecto a quién debía realizar y bajo qué procedimiento el corte del cordón umbilical. La funcionaria indicó que la discusión se produjo frente a la paciente, generándole mayor angustia y dolor en un momento crítico. Incluso, la madre habría manifestado molestias luego de que el cordón umbilical fuera jalado de manera indebida.

INICIO DE PROCESO SANCIONADOR

“Se observa a personal del hospital discutiendo de manera grave al lado de una mujer que acaba de dar a luz, quien incluso les pide que cesen la discusión frente a ella y su bebé”, señaló Sarayasi, quien además informó que se inició un proceso administrativo sancionador, aunque cuestionó que los profesionales involucrados continúen laborando pese a la presunta vulneración de derechos.

Según fuentes de RPP, la madre, identificada como Natividad, ya fue dada de alta, mientras que la recién nacida permanece hospitalizada para evaluaciones médicas. Por su parte, la decana del Colegio de Obstetras de Arequipa, Ida Luz Velázquez, reconoció que existe un conflicto entre profesionales de la salud desde la entrada en vigencia de la Norma Técnica de Salud para la Atención Integral de Salud Neonatal (NTS N.° 214-MINSA/DGIESP-2024), aplicada desde agosto de 2024. Indicó que esta normativa estaría afectando la atención inmediata del recién nacido y de la madre gestante.

Ante estos hechos, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) informó la conformación de una comisión investigadora para esclarecer lo ocurrido, determinar responsabilidades y aplicar las sanciones correspondientes. Este grupo está integrado por representantes de las áreas de salud de las personas, recursos humanos, asesoría legal y estrategias sanitarias materno-infantiles.