Arequipa: joven sufrió grave lesión genital tras ser mordido por su pareja luego de una fuerte discusión

Según primeros informes, la noche del último 24 de enero, un joven fue ingresado al hospital Honorio Delgado Espinoza, en Arequipa, tras sufrir una grave lesión durante un encuentro íntimo con su pareja. El hecho ocurrió en una casa del distrito de Mariano Melgar.

El estudiante de 19 años reveló que la agresión se produjo tras una discusión con su pareja, de 20 años, quien le ocasionó una lesión en los genitales producto de una mordedura, que no causó la mutilación del miembro, lo que evitó consecuencias irreversibles.

VIOLENCIA FÍSICA

El joven permanece internado para que especialistas en urología evalúen si la mordedura ha comprometido nervios o tejidos. El caso también fue comunicado a la Policía Nacional, para que se investiga como un presunto hecho de violencia física en el ámbito de pareja.

En las últimas horas, los médicos indicaron que la herida no fue de consideración, por lo que el paciente fue dado de alta. El muchacho continuará su recuperación en su domicilio y tendrá que acudir a controles médicos periódicos hasta lograr su recuperación total.