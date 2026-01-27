Tres miembros de una familia mueren por impacto de rayo en Cusco: viajaban en una moto

Tres miembros de una familia perdieron la vida, la tarde del último domingo, a causa de una descarga eléctrica producida por el impacto de un rayo. Las víctimas se encontraban a bordo de una motocicleta lineal.

Desde hace unas semanas, en la región Cusco se registran fuertes lluvias que vienen acompañadas de tormentas eléctricas, en su mayoría en zonas altas. Esta vez, en Espinar las precipitaciones trajeron un rayo.

PROVINCIA DE ESPINAR

Los tres miembros de la familia se desplazaban a bordo de un vehículo menor en la vía Espinar-Huayhuahuasi, en el distrito de Coporaque, en la provincia de Espinar, cuando se registró la tragedia, informa Exitosa.

Las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes e identificaron a las tres víctimas mortales. Nilda Pauccara, de 50 años, Lino Chara, de 53 años y una menor de iniciales A.V.H.C. de tan solo seis años.