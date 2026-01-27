Auto se despista e impacta contra un poste en San Martín: accidente deja un muerto y tres heridos

Según se conoció, el accidente se registró la tarde del último domingo en la carretera Fernando Belaunde Terry, cerca al puente Indoche, cuando un auto color negro se despistó e impactó contra un poste.

Testigos revelaron que el vehículo iba a una velocidad moderada; sin embargo, las condiciones de la vía —con baches y piedras por desprendimientos— habrían ocasionado que el chofer pierda el control de la unidad.

RECREO TURÍSTICO

En el auto viajaban cuatro personas, todos integrantes de una misma familia, que se trasladaban desde la ciudad de Tarapoto al conocido centro-recreo turístico Tioyacu, ubicado en el distrito de Segunda Jerusalén.

Tras el accidente, los ocupantes fueron llevados al hospital de Moyobamba, tres fueron internados con heridas de consideración, la cuarta llegó sin vida, se trata de Llerme V., de 52 años de edad, quien sufrió graves lesiones.