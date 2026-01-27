Reanudan servicio de trenes en ruta Machu Picchu-Hidroeléctrica tras huaico

La empresa ferroviaria PeruRail rehabilitó el último lunes 26 de enero, el servicio de trenes en la ruta Machu Picchu Pueblo-Hidroeléctrica y viceversa, tras culminar los trabajos de limpieza en el kilómetro 114+700, afectado por un huaico.

A través de un comunicado dirigido a pasajeros y operadores turísticos, la empresa detalló que las operaciones se reanudaron a partir de las 17:00 horas, en cumplimiento de la notificación del concesionario Ferrocarril Transandino S.A.

Origen de interrupción y trabajos de remoción

La madrugada del último domingo, un huaico de considerables proporciones afectó la vía férrea a la altura del sector de Mandor, cubriendo aproximadamente 100 metros lineales con rocas, piedras y tierra.

Ante la emergencia, se movilizó personal y maquinaria pesada que concluyó en la tarde de hoy la remoción de los escombros, labor durante la cual se suspendió también el tránsito peatonal de turistas para garantizar su seguridad.

Medida adoptada en base a informe técnico

PeruRail señaló en su comunicado que la decisión de reanudar el servicio se adoptó tras recibir la notificación oficial del concesionario ferroviario, informando que culminaron las labores de restablecimiento de la vía.