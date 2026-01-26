Trujillo: PNP rescata a cuatro jóvenes atrapados en el cerro Chiputur

Tras más de diez horas de trabajo, la policía logró rescatarlos. La alerta fue reportada por los familiares la noche del domingo 25 de enero.

Luego de más de diez horas de labores ininterrumpidas, efectivos de la Policía Nacional del Perú lograron ubicar y rescatar a cuatro jóvenes que permanecían atrapados en el cerro Chiputur, ubicado en el distrito de Salaverry, provincia de Trujillo, región La Libertad. La alerta fue reportada por los familiares la noche del domingo 25 de enero.

Según información policial, uno de los jóvenes consiguió comunicarse con su padre para informarle que el grupo se encontraba desorientado y sin posibilidad de descender debido a la densa neblina, la escasa visibilidad y lo accidentado del terreno. Ante ello, el familiar presentó la denuncia en la comisaría de Miramar, en el distrito de Moche, lo que permitió activar de inmediato las acciones de búsqueda.

CONDICIONES CLIMÁTICAS

Las condiciones climáticas adversas obligaron a suspender temporalmente el rastreo durante la madrugada. Las labores se retomaron en la mañana del lunes 26 de enero con apoyo de la Unidad de Búsqueda y Rescate de la PNP, el Gobierno Regional de La Libertad y la Sección de Drones, cuya tecnología facilitó la ubicación de los jóvenes en una zona de difícil acceso.

Tras ser encontrados, los jóvenes presentaban síntomas de deshidratación y entumecimiento en las extremidades producto de las bajas temperaturas registradas durante la madrugada. Todos recibieron atención inicial y fueron guiados hasta una zona segura.