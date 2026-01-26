Cierran tres atractivos turísticos en Cusco por lluvias de temporada

Nacionales

Las lluvias de temporada registradas desde fines de diciembre en la región Cusco, y que se prevé se prolonguen hasta marzo, han llevado a las autoridades a disponer el cierre temporal de tres importantes atractivos turísticos, como medida preventiva para salvaguardar la integridad de visitantes y operadores.

Entre los destinos afectados se encuentra el Parque Arqueológico de Choquequirao, cuyos ingresos quedaron suspendidos desde el 1 de febrero por un periodo de 30 días. La disposición también contempla la inhabilitación de las vías de acceso por los sectores de Cachora, Santa Teresa y Mollepata.

Asimismo, el Camino Inca permanecerá cerrado al público desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo. Este cierre anual tiene como finalidad realizar trabajos de mantenimiento en la ruta y garantizar condiciones adecuadas para su reapertura.

El tercer atractivo turístico restringido es la laguna de Humantay, ubicada en el distrito de Mollepata, provincia de Anta. La medida responde a la presencia de un deslizamiento activo en el sector de Balcompata, el cual podría intensificarse debido a la continuidad de las precipitaciones.

CIFRAS

En paralelo, las autoridades informaron que, en lo que va del año 2026, cuatro personas han fallecido en Cusco a causa de descargas eléctricas durante tormentas. Ante esta situación, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Cusco exhortó a las autoridades locales a reforzar la difusión de medidas preventivas para reducir la exposición de la población a tormentas eléctricas.


