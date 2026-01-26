MIDAGRI impulsa reforestación con más de 15 millones de plantones forestales

Mediante el programa Agro Rural, se ha logrado atender 9 567 hectáreas en 16 regiones. A través de SERFOR, se instalarán más de 2.5 millones de plantones a junio de 2026.

El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) informó que ha instalado más de 15 millones de plantones forestales a nivel nacional, como parte de sus acciones para promover la reforestación y fortalecer la adaptación frente al cambio climático. La intervención se realizó a través del programa Agro Rural y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).

De acuerdo con la entidad, mediante Agro Rural se atendieron 9,567 hectáreas entre los años 2021 y 2025 en 16 regiones del país: Amazonas, Áncash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Pasco, Piura, Puno y Tacna, beneficiando a 19,135 pequeños productores.

Las acciones se ejecutaron con el apoyo de 27 viveros forestales —comunales, institucionales y dos de alta tecnología— donde se producen especies como queñua, pino radiata, pino patula, eucalipto serrano, tara, aliso, colle y ciprés, lo que permitió asegurar la disponibilidad permanente de plantones para campañas actuales y futuras.

PARTICIPACIÓN DE COMUNIDADES

Por su parte, SERFOR desarrolla esta intervención mediante el Programa Bosques Productivos Sostenibles (BPS), que opera bajo un esquema de cofinanciamiento público. Tras las convocatorias realizadas en 2024 y 2025, el programa cuenta con la participación de 100 comunidades, productores organizados y micro y pequeñas empresas en siete departamentos, enfocados en la instalación de plantaciones forestales con especies de alto valor comercial como pino, eucalipto, cedro, tornillo y bolaina.

Estas plantaciones están orientadas principalmente a la producción de madera para los sectores de construcción, vivienda, logística y agroindustria, además de contribuir al fortalecimiento de la seguridad hídrica y la resiliencia frente a eventos climáticos extremos.

Hasta el momento, SERFOR ha desembolsado aproximadamente 33 millones de soles para la ejecución de estas acciones en Cajamarca, Áncash, Junín, Huánuco, Pasco, San Martín y Madre de Dios. Asimismo, la intervención incluye medidas complementarias como la mejora de accesos rurales, el fortalecimiento de infraestructura preventiva contra incendios forestales y la planificación del uso del suelo. Para el primer semestre de 2026, SERFOR proyecta instalar más de 2 millones adicionales de plantones forestales, como parte de la continuidad del programa.