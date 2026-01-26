DDC Cusco se declara en alerta por huaico que afectó acceso amazónico a Machu Picchu

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco se declaró en alerta y adoptó medidas urgentes ante el huaico ocurrido el domingo 25 de enero, el cual causó daños en la vía férrea del tramo Machu Picchu - Hidroeléctrica.

Mediante un comunicado oficial, la entidad afirmó que estos eventos, originados por las condiciones del fenómeno natural, obligaron a tomar acciones preventivas para salvaguardar a las personas y el patrimonio cultural, afectando el desplazamiento por el acceso amazónico a la ciudadela inca.

Medidas para visitantes y operadores turísticos

La DDC Cusco dispuso facilidades para los turistas, operadores y guías oficiales afectados por la interrupción. La institución precisó que se contempla la reprogramación de las visitas al Santuario Histórico de Machu Picchu o la devolución de los montos pagados, de acuerdo con la normativa vigente y previa evaluación individual de cada caso.

Monitoreo permanente y coordinación

La Dirección de Cultura refirió que, desde que se tuvo conocimiento del evento, se activaron de manera inmediata acciones de monitoreo permanente y coordinación interinstitucional. Este esfuerzo tiene como objetivo mantener informados a todos los actores del sector turístico y a la población en general sobre la evolución de la emergencia y las medidas adoptadas.

Estado de alerta en área afectada

"El área afectada se mantiene en estado de alerta, a fin de adoptar oportunamente las medidas que correspondan dentro del marco de sus competencias", remarcó la institución en su comunicado. Estas acciones buscan garantizar una respuesta ágil y coordinada para gestionar los efectos del huaico y proteger tanto la seguridad pública como el patrimonio cultural bajo su responsabilidad.