Cusco: cierran temporalmente acceso amazónico a Machu Picchu Pueblo por huaico

El deslizamiento ocurrió en el sector Mandor y provocó daños en la vía férrea y puentes. Autoridades dispusieron la restricción del tránsito peatonal y ferroviario por motivos de seguridad.

La Municipalidad Distrital de Machu Picchu dispuso el cierre temporal del acceso amazónico peatonal a Machu Picchu Pueblo, tras el huaico registrado durante la madrugada en el sector Mandor, a la altura de los kilómetros 114 y 115 de la vía férrea, en la provincia de Urubamba, región Cusco. El evento fue causado por las intensas lluvias que afectan la zona.

La restricción rige en ambos sentidos en el tramo comprendido entre la Hidroeléctrica (km 122) y Machu Picchu Pueblo (km 110+500), según informó el municipio en coordinación con el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco. Las autoridades señalaron que la medida busca salvaguardar la integridad de turistas, pobladores y trabajadores.

Por su parte, Ferrocarril Transandino S.A. confirmó la paralización de las operaciones ferroviarias en la ruta Machu Picchu–Hidroeléctrica y viceversa, debido al colapso de un tramo de la vía férrea en el kilómetro 114.700. La empresa indicó que su equipo técnico se trasladó a la zona afectada para evaluar los daños y planificar las labores necesarias para restablecer el servicio.

MINCETUR SE PRONUNCIA

Las autoridades recordaron que más de mil turistas utilizan diariamente esta ruta amazónica, considerada de alto riesgo durante la temporada de lluvias. En tanto, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que no se han reportado afectaciones a la salud de visitantes y exhortó a seguir solo comunicados oficiales, priorizar la seguridad y coordinar con IPERÚ y los operadores turísticos mientras continúan las evaluaciones en la zona.