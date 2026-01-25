MIDAGRI: exitoso mecanismo crediticio comunitario beneficia a más de 1,400 familias productoras

El proyecto Avanzar Rural, ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), a través del programa AGRO RURAL, y cofinanciado por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), presentó los resultados de la experiencia de los Fondos Revolventes (FORE), una estrategia clave que ha transformado la realidad financiera y productiva de más de 1,400 familias de zonas rurales con limitado acceso a servicios crediticios tradicionales en Cajamarca, Amazonas, Áncash, San Martín y Lima.

En el marco del foro “Fondos Revolventes para consolidar los negocios rurales en la agricultura familiar”, se informó que, para fortalecer los 1,205 planes de negocio de organizaciones de pequeños productores beneficiarias del proyecto, durante el periodo de ejecución 2020–2025, se promovió la creación de 102 FORE. Esto permitió a las organizaciones gestionar su propio capital de trabajo y acceder a créditos para impulsar sus emprendimientos.

Los Fondos Revolventes (FORE) son un mecanismo financiero comunitario que facilita el acceso a capital de trabajo a pequeños productores rurales organizados, mediante créditos que combinan un capital semilla del proyecto con los aportes de los propios socios de las organizaciones de pequeños productores (OPP), fortaleciendo su sostenibilidad y autonomía financiera.

CAPITAL SOCIAL

Estos fondos, integrados por 756 mujeres (52 %) y 330 jóvenes (22 %), otorgaron 6,371 créditos productivos. Inicialmente recibieron de Avanzar Rural un capital semilla de S/ 1.3 millones y, gracias a los aportes de socios e intereses generados, alcanzaron un capital social de S/ 3.1 millones, triplicando el monto inicial en tan solo dos años. Esta estrategia no solo proporciona recursos económicos para dinamizar la economía local, sino que impulsa la inclusión financiera y productiva de las familias rurales mediante un modelo asociativo sostenible con enfoque territorial.

La actividad contó con la participación de representantes y funcionarios del MIDAGRI, AGRO RURAL, FIDA, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Profonanpe, FONCODES, Agrobanco y Helvetas Perú, entre otras instituciones. Durante la jornada, coincidieron en que los FORE surgieron como una respuesta innovadora ante las dificultades de acceso a créditos convencionales y resaltaron la importancia de consolidar esta herramienta como política pública para fortalecer la inclusión financiera y productiva de la agricultura familiar.

La reunión de trabajo centró su análisis en los resultados de la sistematización de la implementación de los FORE, destacando cómo este mecanismo ha logrado romper barreras históricas de exclusión en regiones como Cajamarca y San Martín, territorios que tradicionalmente enfrentaron baja productividad y alta vulnerabilidad climática, pero que hoy muestran un nuevo panorama gracias a la consolidación de sus emprendimientos rurales.