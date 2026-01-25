Ministro Tiburcio: Efectivos de la Dinoes refuerzan el control territorial y la seguridad en Trujillo

En medio de la expectativa ciudadana, en la víspera llegó a la ciudad de Trujillo, región La Libertad, 150 efectivos de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) con el objetivo de reforzar el control territorial y la seguridad.

Al respecto, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio destacó la capacidad y experiencia de los efectivos de esta unidad especializada, para fortalecer las labores preventivas y operativas de la Policía Nacional en esta parte del país.

ACCIONES VIOLENTAS

"Su presencia es importante porque sabemos que Trujillo viene pasando situaciones difíciles, y que estos últimos días se han presentado acciones violentas. Vamos a hacer un trabajo potente para que la ciudad se sienta segura", dijo.

Tras su llegada, los efectivos de la Dinoes fueron desplegados inmediatamente en sectores aledaños al Coliseo Mansiche, la actividad contó con la supervisión del ministro Tiburcio Orbezo y la gobernadora regional Joana Cabrera.