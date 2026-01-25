Machu Picchu: cierran temporalmente acceso amazónico por caída de huaico

Un huaico que se registró la madrugada de este domingo 25 de enero en el sector de Mandor (kilómetros 114-115) provocó el cierre temporal del acceso peatonal amazónico a la ciudadela de Machu Picchu.

Según informó la Municipalidad Distrital de Machu Picchu Pueblo, el deslizamiento causó daños en la vía férrea, puentes y caminos peatonales, generando riesgos para la integridad de los visitantes que utilizan esta ruta alternativa.

La medida, dispuesta en coordinación con el Sernanp y la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) Cusco, rige en ambos sentidos del tramo comprendido entre la Hidroeléctrica (km 122) y Machu Picchu Pueblo (km 110+500). El cierre ocurre durante la temporada de lluvias, que incrementa la vulnerabilidad en la región.

Mantenimiento programado en Camino Inca

La emergencia coincide con el cierre programado del Camino Inca a Machu Picchu, el cual permanecerá inhabilitado al turismo desde el 31 de enero hasta el 1 de marzo, conforme al Reglamento de Uso Turístico Sostenible. Esta paralización permitirá ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación a lo largo de la ruta, según lo planificado por las autoridades.

Intervención técnica en sitios arqueológicos

Para las labores de mantenimiento, un equipo de 60 especialistas y obreros intervendrá en los tramos que conectan sitios arqueológicos clave como Wiñaywayna, Phuyupatamarca y Sayacmarca, entre otros. Los trabajos incluirán el mantenimiento de muros de contención, corte de vegetación, calzadura de pisos y la reparación de estructuras de madera, puentes, rampas y barandas.