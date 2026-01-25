Detienen a mujer que mató a su hijo en Cusco: reveló que lo hizo para que no siga sufriendo

Una mujer de 43 años, identificada como Yolanda C., fue detenida en el distrito de Quiquijana, provincia cusqueña de Quispicanchi, tras confesar que mató a su hijo de 18 años para que no siga sufriendo por sus problemas de salud.

El jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez, declaró a RPP que el crimen se registró en una casa del sector La Esperanza II, en la comunidad campesina de Pataquehuar. El cadáver fue encontrado tirado en la sala de la vivienda.

CONTANTES CONVULSIONES

"Ya la madre ha sido intervenida por su acción, parece que tiene trastornos psicológicos. En las primeras diligencias acepta haber cometido este crimen, porque, según ella indica, lo hizo para que no sufra su hijo", indicó.

Según indican los vecinos, el fallecido aparentemente sufría de problemas de salud desde hace unos años, que le causaban contantes convulsiones que angustiaban a su progenitora. Las investigaciones continuarán a cargo de la Fiscalía.