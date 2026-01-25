Tacna: amplían estado de emergencia en distritos fronterizos para luchar contra el crimen organizado

El Poder Ejecutivo amplió por 60 días el estado de emergencia en los distritos fronterizos de Palca, Tacna y La Yarada - Los Palos, en la región de Tacna, para luchar contra el crimen organizado y distintos actos de violencia.

Asimismo, por los mismos delitos, mediante un decreto N.º 013-2026-PCM, el Gobierno también declaró por el mismo periodo el estado de emergencia en el distrito de Tarata, provincia de Tarata (región de Tacna).

MAPAS DELICTIVOS

Según el dispositivo, la Policía Nacional mantiene el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención basadas siempre en inteligencia, estadísticas y mapas delictivos.

Además, se debe tener en cuenta que la medida restringe los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, de reunión y seguridad personal, en las localidades señaladas.