Accidente en Huánuco: vuelca camión de caudales que transportaba S/ 3 millones

El accidente ocurrió en el distrito de Umari, en la provincia de Pachitea, dejando como saldo dos trabajadores heridos.

Un camión de caudales de la empresa Hermes se despistó y cayó a un precipicio de aproximadamente 70 metros en el sector Tambillo, distrito de Umari, provincia de Pachitea, en la región Huánuco. El accidente de tránsito dejó como saldo dos trabajadores heridos, quienes fueron atendidos y presentaron lesiones leves.

De acuerdo con las primeras versiones, el vehículo blindado perdió estabilidad debido a que la carretera se encontraba húmeda por las intensas lluvias registradas en la zona. Esta condición habría provocado el despiste y posterior caída del camión a la pendiente, generando alarma entre los pobladores del sector.

El general PNP José Luis Gonzáles Quintero, jefe de la Región Policial Huánuco, informó que tras el siniestro se activaron de inmediato los protocolos de seguridad para resguardar la zona y custodiar el vehículo accidentado. Precisó que, en presencia del personal policial, la empresa procedió a retirar el dinero que era transportado, el cual ascendía a S/ 3 millones.

LLUVIAS INTENSAS

Asimismo, el alto mando policial descartó que el accidente haya sido provocado con fines delictivos, según las investigaciones preliminares. Finalmente, exhortó a los conductores a extremar las medidas de precaución al transitar por las carreteras de la región, especialmente durante la temporada de lluvias.