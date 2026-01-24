Camino Inca a Machu Picchu estará cerrado desde el 31 de enero hasta marzo por mantenimiento

El Camino Inca que conduce a la ciudadela de Machu Picchu será cerrado al turismo desde el próximo sábado 31 de enero y reabierto el 1 de marzo, periodo en el que se desarrollarán trabajos de mantenimiento y conservación preventiva.

Así lo informó este jueves 22 de enero la jefatura del Parque Arqueológico de Machu Picchu. César Medina Alpaca, jefe del parque, detalló a la Agencia Andina que las labores se realizarán en cumplimiento del Reglamento de Uso Turístico Sostenible de la Red de Caminos Inca.

Unos 60 especialistas y obreros se desplazarán desde el poblado de Piscacucho, en el distrito de Ollantaytambo, hasta la llaqta Inca de Machu Picchu para intervenir la ruta que comprende 15 monumentos arqueológicos, entre ellos Salapuku, Qhanabamba, Wiñaywayna, Phuyupatamarca e Intipunku.

Trabajos de rehabilitación y prevención de riesgos

Los trabajos incluirán rehabilitación del camino, mantenimiento de muros de contención, corte de vegetación, calzadura de pisos, estabilización de estructuras de madera, puentes y barandas. También se realizará mantenimiento de los espacios de campamento, tratamiento de pisos, drenes y servicios higiénicos.

"En algunos sectores, vamos a hacer el desquinche de rocas, para prevenir la posible caída de rocas", explicó Medina, quien recordó que en noviembre último se reportó una emergencia cerca al campamento de Wiñaywayna, lo que obligó a desviar la ruta. Junto al Sernanp, se estabilizarán taludes y se colocarán geomallas para una mejor contención tras una evaluación técnica previa.

Cierre por lluvias intensas

El cierre temporal también responde a la temporada de lluvias intensas, que se prolongará hasta marzo y podría generar emergencias que afecten la integridad física de los visitantes. El Camino Inca registra un ingreso diario de 500 personas, entre turistas y porteadores.