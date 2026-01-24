Temperaturas de hasta 37°C: Senamhi alerta temperaturas extremas en la costa este fin de semana

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) mantiene activa la alerta naranja por altas temperaturas que afectará a Lima, Callao y gran parte de la costa peruana, con valores que en algunos lugares alcanzarán los 37 grados centígrados.

A través de su página web oficial, el organismo detalló que las regiones Áncash, Arequipa, Callao, Ica, Lima, Moquegua, Piura, Tacna y Tumbes experimentarán un marcado incremento térmico "de moderada a fuerte intensidad".

"Se prevé escasa nubosidad hacia el mediodía, lo que favorecerá un aumento de la radiación ultravioleta", advirtió el Senamhi. Asimismo, se esperan ráfagas de viento con velocidades cercanas a los 35 km/h, principalmente durante la tarde. La alerta estará vigente hasta el próximo domingo 25 de enero, según la institución.

Pronóstico para el sábado 24 y domingo 25

Según los pronósticos, para este sábado 24 de enero se estiman temperaturas máximas entre 31 °C y 37 °C en la costa norte, entre 27 °C y 36 °C en la costa centro, y valores entre 26 °C y 31 °C en la costa sur. En Lima Metropolitana, el termómetro oscilará entre 28 °C y 33 °C durante el día.

Para el domingo 25, se pronostican condiciones similares, con máximas entre 31 °C y 37 °C en el norte, entre 27 °C y 36 °C en el centro, y entre 27 °C y 32 °C en el sur. En la capital, se mantendrá el rango de 28 °C a 33 °C. El Senamhi recomienda a la población tomar medidas de protección contra la radiación solar y mantenerse hidratada.