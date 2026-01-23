Tragedia en San Martín: dos fallecidos y seis heridos tras choque múltiple en carretera

El accidente se habría producido cuando una camioneta colisionó con otro vehículo tras presuntamente invadir el carril contrario.

Una pareja de esposos falleció tras un choque múltiple ocurrido en la carretera Fernando Belaúnde Terry, a la altura del distrito de Nueva Cajamarca, en la región San Martín. El accidente dejó además seis personas heridas, entre ellas el hijo de cinco años de las víctimas mortales.

La Oficina de Gestión de Servicios de Salud (OGESS) Alto Mayo informó que los fallecidos fueron identificados como Miguel Pérez Rodríguez y Carmen Cruz Silva. En tanto, su menor hijo fue trasladado de emergencia al Hospital de Moyobamba, donde permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Asimismo, otras cinco personas resultaron con lesiones de moderada a grave consideración y vienen recibiendo atención médica en establecimientos de salud de la zona.

CAUSAS DEL ACCIDENTE

De acuerdo con las primeras diligencias, el accidente se habría producido cuando una camioneta colisionó con otro vehículo tras presuntamente invadir el carril contrario. El conductor del vehículo que habría originado el choque fue trasladado a una dependencia policial para rendir su declaración, como parte de las investigaciones que buscan esclarecer las causas del siniestro.

(Con información de RPP)