Cusco: investigan posible daño a muro prehispánico del parque arqueológico de Ollantaytambo

La Dirección de Cultura de Cusco inició un proceso administrativo sancionador tras detectar una intervención no autorizada en un muro prehispánico ubicado en el sector Laricalle – Qosqo Ayllu, del parque arqueológico de Ollantaytambo.

Los especialistas verificaron el desmontaje de un segmento de la pared y la apertura de un acceso no autorizado a una casa, la obra fue ejecutada sin la correspondiente opinión técnica, en un área declarada Patrimonio Cultural de la Nación.

RESPONSABLE DE LA OBRA

El muro afectado tiene aproximadamente 1,30 metros de ancho por 1,60 metros de alto. Si bien estaba cubierto con arpillera, se constató que la obra compromete la continuidad de un elemento clave de la traza urbana inca del sector Laricalle.

Las autoridades ordenaron la paralización de cualquier intervención en el área. Durante la inspección no fue posible identificar al responsable de la obra, se recoge información adicional a fin de determinar a la persona que ordenó la reforma.