Cuentos escritos por niños matsigenka fortalecen la educación intercultural en Madre de Dios

Con el objetivo de fortalecer la educación intercultural bilingüe y revalorar la identidad cultural de los pueblos originarios de Madre de Dios, el Indecopi entregó a la Dirección Regional de Educación (DRE) ejemplares del libro “Cuentos de la Amazonía”, publicación que reúne relatos infantiles escritos por estudiantes de la comunidad nativa de Palotoa–Teparo, en la provincia del Manu.

La obra recoge historias inspiradas en el territorio, la memoria y la cosmovisión amazónica, elaboradas en lengua originaria por niños ganadores del Segundo Concurso de Cuentos Escolares – Edición Manu. Los textos constituyen una herramienta pedagógica orientada a promover el reconocimiento de la identidad cultural y lingüística en el ámbito educativo.

Los ejemplares serán destinados a la Institución Educativa N.° 52179 de la comunidad nativa de Palotoa–Teparo, donde la Oficina Regional del Indecopi en Madre de Dios organizó el concurso como parte del proyecto “Ancestros”, iniciativa que busca preservar la cultura ancestral de los pueblos originarios y fomentar la creatividad infantil a través del uso del derecho de autor.

MIL EJEMPLARES

Asimismo, se informó que la Oficina Desconcentrada de la Cancillería, en coordinación con el Indecopi, estuvo a cargo de la edición y traducción de mil ejemplares del libro a los idiomas matsigenka e inglés, los cuales serán distribuidos a nivel regional, nacional e internacional.