Ferreñafe: lluvias provocan hundimiento de vía y aíslan a cerca de 50 familias

Las intensas lluvias registradas en los últimos días en el distrito altoandino de Incahuasi, en la región Lambayeque, ocasionaron el hundimiento de la vía carrozable que conecta el caserío Tambuñí con el centro poblado de Uyurpampa, interrumpiendo el tránsito en la zona.

Personal policial de la comisaría rural de Uyurpampa informó que, a raíz del colapso de la vía, el paso vehicular y peatonal quedó totalmente restringido, dejando aisladas a cerca de 50 familias que residen en esta parte de la provincia de Ferreñafe.

La interrupción del acceso ha generado dificultades para los pobladores, quienes enfrentan limitaciones para el traslado de alimentos, el acceso a servicios básicos, la atención médica y el desarrollo de actividades comerciales.

EVALÚAN DAÑOS

Las autoridades locales y regionales vienen evaluando los daños con el objetivo de coordinar acciones inmediatas que permitan restablecer la transitabilidad y garantizar la seguridad de la población afectada.