Puno: músicos bolivianos ingresan sin pasar por control migratorio y son detenidos

Un total de 62 integrantes de la banda boliviana Sensacional Arkángeles fueron intervenidos este jueves 22 de enero por la Policía Nacional en la comisaría de Inchu, provincia de Puno, tras detectarse que ingresaron al país sin cumplir con el control migratorio correspondiente en la frontera de Desaguadero.

El grupo, que se desplazaba en dos buses, fue trasladado al Complejo Policial Santa Rosa, en la ciudad de Puno, donde se realiza la verificación de identidades y la regularización de su situación legal. La intervención se produjo luego de un seguimiento policial iniciado en el distrito fronterizo de Desaguadero. El jefe zonal de la Superintendencia Nacional de Migraciones en Puno, Hugo Neptalí Cavero Aybar, confirmó que el ingreso se realizó de manera irregular, lo que motivó la retención del grupo.

MENORES DE EDAD

El funcionario precisó que entre los intervenidos se encuentran menores de edad, cuyos casos vienen siendo atendidos por el Consulado de Bolivia en Puno, con el fin de coordinar su entrega a los familiares. En caso contrario, los menores quedarán bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Familia, instancia que ya fue notificada.

Según la normativa migratoria peruana, los integrantes de la banda podrán permanecer hasta 24 horas en el Complejo Policial Santa Rosa, tras lo cual se procederá con su expulsión a Bolivia. Asimismo, Cavero Aybar advirtió que el ingreso irregular podría derivar en una sanción administrativa que incluya la prohibición de ingreso al Perú por un periodo de hasta 10 años, además de posibles consecuencias penales en caso de reincidencia.

Las autoridades recordaron que los artistas extranjeros tienen derecho a realizar actividades laborales en el país, siempre que cumplan con los requisitos legales establecidos para el control migratorio. En ese sentido, exhortaron a las agrupaciones musicales y trabajadores extranjeros a regularizar su situación antes de ingresar al territorio nacional. Los integrantes permanecen a la espera de la resolución de su situación migratoria, en coordinación con las autoridades peruanas y el Consulado de Bolivia en Puno.