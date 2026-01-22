'Los Pulpos' serían responsables de atentados con explosivos en Trujillo, según la PNP

Jhonsson Smit Cruz Torres, identificado como actual cabecilla de la banda, sería quien estaría coordinando los atentados desde la clandestinidad.

Avanzan las investigaciones por los recientes atentados con explosivos registrados en la ciudad de Trujillo. El general PNP Franco Moreno Panta, jefe de la Región Policial La Libertad, informó que la organización criminal ‘Los Pulpos’ estaría presuntamente detrás de estos ataques.

Según indicó el alto mando policial, Jhonsson Smit Cruz Torres, identificado como actual cabecilla de la banda, sería quien estaría coordinando los atentados desde la clandestinidad. Moreno Panta señaló que, hasta el momento, la Policía ha logrado detener a dos presuntos implicados en los ataques dirigidos contra una cadena de licorerías, mientras que otros dos sospechosos aún se encuentran prófugos.

“Hay dos detenidos, pero han participado cuatro. Ya están plenamente identificados: se trata de un menor de edad y de otra persona que realiza las coordinaciones sobre cómo se deben dejar estos artefactos explosivos”, declaró el jefe policial.

PRÓFUGO DE LA JUSTICIA

Cabe precisar que Jhonsson Smit Cruz Torres se encuentra prófugo de la justicia y figura en la lista de los más buscados del Ministerio del Interior, que ofrece una recompensa de 500 mil soles a quien brinde información que permita dar con su captura.