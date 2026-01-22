Arequipa: condenan a 35 años de prisión a extranjero que violó y mató a joven farmacéutica

El extranjero Dalmy Gamarra fue sentenciado a 35 años de cárcel por el delito de feminicidio en agravio de una joven farmacéutica de 22 años. El suceso se registró el 5 de febrero de 2025.

La condena fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado subespecializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Cerro Colorado-Camaná.

Según la investigación, el crimen ocurrió al interior de la botica donde la víctima trabajaba sola. El venezolano ingreso exigiendo la venta de clonazepam sin receta médica, la joven se negó.

RECONOCIÓ CRIMEN

Pese a la insistencia, la víctima no cedió desatando la furia del extranjero, que la golpeó, violó y luego asesinó en el baño de la botica. Tras el crimen el agresor robó el celular del local y dinero de la venta.

Días después y gracias a las cámaras de seguridad de la botica logró ser identificado, fue capturado en la región de Puno. Durante el juicio, el acusado reconoció los hechos y pidió perdón por su acción.