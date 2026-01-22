Pacientes los más perjudicados: hospital de Arequipa suspende entrega de citas por huelga médica

El próximo 29 de enero, la Federación Médica de Arequipa inicia una huelga indefinida. Los pacientes se mostraron muy preocupados por la situación, por ejemplo, en el hospital Honorio Delgado se dejará de atender a por lo menos 800 personas por día.

Desde dicho nosocomio, se informó que la entrega de citas para las 50 especialidades que ofrece y que se realiza durante la última semana de cada mes se ha suspendido indefinidamente por la huelga que acatarán los galenos, informa Correo.

“No se realizará la entrega de turnos hasta nuevo aviso y se suspenderán las atenciones de consulta externa, así como de las actividades administrativas, durante el período que dure la huelga”, señala el comunicado emitido por el referido hospital.

GUARDIAS MÉDICAS

Ante la protesta de los pacientes, informaron que el problema está en que no se puede programar atenciones por consultorios externos en tanto no se sepa cuánto tiempo durará la huelga, ese es el problema para los encargados del aérea de consultas.

Según se conoció, los galenos protestan por la falta de equipos, lo que evita considerablemente brindar una mejor atención, se registra deficiencias en infraestructura, deterioro de los establecimientos de salud y el sistema de guardias médicas.