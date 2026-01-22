Piura: pastor evangélico fue condenado a 6 años de prisión por tocamientos indebidos a una menor

Tras un largo proceso judicial, el pastor de una iglesia evangélica, identificado como Ramón H., fue condenado a 6 años de prisión por realizar tocamientos indebidos a una menor.

La víctima es una niña de 9 años, los hechos ocurrieron en el Centro Poblado Alamor, provincia de Sullana, región Piura. La menor ingresó al templo para esconderse de unos amiguitos.

Entre los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, fue fundamental el testimonio de la víctima en la cámara Gesell, sobre los hechos ocurridos el pasado 26 de diciembre de 2021.

UBICACIÓN Y CAPTURA

También se consideró el testimonio de la madre de la agraviada, quien confrontó al sujeto tras ver salir a su hija llorando del templo. En aquel momento, el hombre habría reconocido su falta.

Ante las pruebas, el Juzgado Colegiado de Sullana condenó al sujeto, y dispuso su ubicación y captura. Además, le impuso el pago de 5, 000 como reparación civil a favor de la víctima.