Brigadas de salud realizan coordinaciones para respuesta operativa por temporada de lluvias intensas en 20 regiones del país

Ante la ocurrencia de fenómenos naturales asociados a la temporada de lluvias como huaicos, inundaciones, deslizamientos o crecidas de ríos; el Ministerio de Salud (Minsa) y la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud (Digerd) activaron los protocolos de respuesta operativa ante la temporada de lluvias intensas prevista entre enero y marzo de 2026.

Frente a la presencia de las precipitaciones en el interior del país, el Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Salud (COES Salud) mantiene el monitoreo permanente en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, estableciendo lineamientos para el registro de peligros, daños a la salud y movilización de recursos necesarios para garantizar una respuesta oportuna.

De la misma manera, Digerd mantiene activos 4280 brigadistas a nivel nacional, además de equipamiento médico importante, insumos, medicinas, equipo biomédico e infraestructura móvil para garantizar la continuidad de los servicios de salud en las regiones afectadas.

Asimismo, recomienda a las familias tener preparada una mochila de emergencias y considera fundamental que identifiquen las zonas seguras en su comunidad y establezcan puntos de reunión familiares en caso de evacuación. Durante esta temporada de lluvias, evite transitar en zonas inundadas, manténgase alejado de cauces de ríos y quebradas, y siga estrictamente las indicaciones de las autoridades locales.

Digerd hace un llamado a la ciudadanía a que recurra únicamente a fuentes oficiales de información (Indeci, Senamhi, gobiernos regionales, Minsa) y evite la difusión de rumores o noticias falsas que puedan generar alarma innecesaria en la población. La verificación de la información antes de compartirla en redes sociales es un acto de responsabilidad ciudadana.

La Dra. Fanny Ortiz Deza, directora general de Digerd, afirmó que "la preparación familiar es tan importante como la preparación institucional. Una mochila de emergencias bien equipada puede marcar la diferencia en las primeras horas de una emergencia. El sector salud está listo para responder, pero cada familia debe asumir también su rol en la gestión del riesgo. Los invitamos a prepararse con responsabilidad y a mantenerse informados a través de canales oficiales".

El Ministerio de Salud, a través de Digerd, reafirma su compromiso con la protección de la salud de la población y mantiene activa la coordinación permanente con las Direcciones Regionales de Salud (Diresa), Gerencias Regionales de Salud (Geresa) y establecimientos de salud a nivel nacional para garantizar una respuesta oportuna y articulada ante cualquier emergencia sanitaria.