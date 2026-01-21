Fiesta de la Tunantada 2026: los lugares que debes conocer si visitas Jauja

La celebración del Festival de la Tunantada representa una de las principales expresiones culturales de la provincia de Jauja y constituye una oportunidad para promover el turismo.

La celebración del Festival de la Tunantada representa una de las principales expresiones culturales de la provincia de Jauja y constituye una oportunidad para promover el turismo en esta histórica localidad del Valle del Mantaro. Esta danza tradicional, declarada Patrimonio Cultural de la Nación, se desarrolla en el marco de las festividades en honor a San Sebastián y San Fabián.

El Festival de la Tunantada se llevará a cabo del 20 al 25 de enero en el distrito de Yauyos, provincia de Jauja. Esta ciudad, fundada el 25 de abril de 1534 como Santa Fe de Hatun Xauxa, fue la primera capital de la Gobernación de Nueva Castilla. Actualmente se ubica a 3,410 metros sobre el nivel del mar, a una hora y media de Huancayo y a aproximadamente seis horas de Lima por vía terrestre. Asimismo, cuenta con el aeropuerto Francisco Carlé, que permite una conexión aérea directa desde la capital en cerca de 50 minutos.

ZONAS TURÍSTICAS

Entre los principales atractivos turísticos de Jauja destaca su plaza de Armas, declarada ambiente urbano monumental en 1989. Este espacio ha sido escenario de importantes acontecimientos históricos, como la proclamación de la Independencia en 1820 y episodios de la campaña de la Breña durante la Guerra del Pacífico.

En su entorno se encuentra la iglesia matriz, construida originalmente en el siglo XVI y reconstruida a inicios del siglo XX, que presenta un estilo renacentista y alberga valiosos retablos del siglo XVIII.

Otros puntos de interés son la capilla de Cristo Pobre, considerada una de las primeras edificaciones de cemento y fierro en la sierra central del país, cuyo diseño replica el estilo ojival europeo, y la plazuela La Libertad, ubicada en uno de los barrios más antiguos de la ciudad.