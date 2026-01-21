Declaran en alerta amarilla a los establecimientos de salud ante intensas lluvias en el país

El Ministerio de Salud (Minsa) dispuso declarar en alerta amarilla a todos los establecimientos de salud a nivel nacional, ante el impacto de las lluvias intensas que afectan diversas regiones del país.

La medida, establecida mediante la Resolución Ministerial N° 063-2026/MINSA publicada este miércoles 21 de enero en el diario oficial El Peruano, define esta alerta como la situación que se activa ante la "inminente o alta probabilidad de ocurrencia de un evento adverso o destructivo".

La resolución encarga a la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud, en coordinación con las Direcciones de Redes Integradas de Salud y las direcciones o gerencias regionales de salud, la difusión, supervisión y evaluación de la aplicación de la medida. Esto con el fin de que las dependencias de salud ejecuten acciones de preparación para tareas específicas de autoprotección y auxilio.

Política Nacional de Salud

En los considerandos de la norma, el Minsa precisa que la medida se sustenta en su función rectora de formular, planear, dirigir, coordinar y supervisar la política nacional de salud aplicable a todos los niveles de gobierno. La decisión responde a la necesidad de preparar el sistema sanitario ante los daños a la salud de las personas generados por las precipitaciones.

Protocolos en centros de salud

La Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General del Minsa tiene el encargo de publicar la resolución en la página www.gob.pe/minsa, el mismo día de su publicación en el diario oficial. La alerta amarilla busca movilizar los protocolos internos de los centros de salud en todo el territorio para una respuesta oportuna ante emergencias relacionadas con el clima.