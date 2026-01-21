La Libertad: camioneta cae a abismo y deja cuatro muertos

El accidente ocurrió en el sector Piedra de Cal, en la provincia de Pataz. Equipos de rescate continúan con la búsqueda de un pasajero desaparecido.

Un accidente de tránsito se registró en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad, luego de que una camioneta cayera a un abismo de aproximadamente 500 metros en el sector Piedra de Cal. El siniestro dejó como saldo cuatro personas fallecidas y un ocupante desaparecido, generando conmoción entre los pobladores de la zona.

El vehículo, de placa TEY-861, se desplazaba desde Trujillo con destino al anexo de Retamas cuando ocurrió el despiste. Tras el violento impacto, la camioneta quedó completamente destrozada. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) La Libertad confirmó la recuperación de los cuerpos de las cuatro víctimas, entre ellas el conductor identificado como Dany Alexander Valeriano Valderrama, de 23 años.

Ante la emergencia, el alcalde de Parcoy, Alfredo Uriol, llegó al lugar junto a un equipo de rescate para apoyar las labores de búsqueda del pasajero que continúa desaparecido. En la zona también se desplegaron efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de seguridad municipal, quienes resguardan el área y colaboran con las operaciones.

GEOGRAFÍA ACCIDENTADA

Los trabajos de rescate se ven dificultados por la geografía accidentada y las condiciones del terreno. Vecinos y autoridades locales señalaron que este tramo es considerado de alto riesgo debido a sus curvas pronunciadas, vías angostas y el mal estado de la carretera, por lo que reiteraron la necesidad de obras de mejora y ensanchamiento para prevenir nuevos accidentes.