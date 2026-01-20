Cusco superó a Lima y se convirtió en la región más visitada del 2025

Cusco desplazó a Lima como el destino turístico más visitado del Perú en los últimos meses, consolidando su liderazgo gracias a su oferta patrimonial y a una mejor competitividad regional, según un informe de ComexPerú elaborado con datos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y del Índice de Competitividad Turística Departamental 2025 (ICTD).

Entre enero y octubre, la región Cusco registró 4,5 millones de visitas a sus principales atractivos turísticos, cifra que la ubicó en el primer lugar del ranking nacional. Lima, que históricamente encabezaba el flujo turístico, quedó en segundo lugar con 2,7 millones de visitantes, mientras que Ica (991 mil), San Martín (774 mil) y Arequipa (508 mil) completaron el top cinco de destinos más concurridos del país.

De acuerdo con el informe, el Perú acumuló cerca de 12 millones de visitas turísticas en el periodo analizado, de las cuales 61,7% correspondieron a turistas nacionales y 38,3% a visitantes extranjeros. No obstante, el estudio advierte que el flujo internacional aún no alcanza los niveles previos a la pandemia.

CUSCO LIDERA EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA

El Índice de Competitividad Turística Departamental 2025 (ICTD) ratifica el liderazgo cusqueño al ubicarlo en el primer lugar gracias a su riqueza patrimonial, la calidad de su infraestructura turística y una gestión regional orientada al turismo sostenible. En el ranking general, Loreto y Lima completan el podio, mientras que Huánuco, Cajamarca y Huancavelica registran los resultados más bajos en competitividad.

En cuanto al turismo receptivo, el informe revela que la nacionalidad chilena encabeza el ingreso de visitantes extranjeros al país, con 1.182.764 turistas, equivalentes al 31% del total. Le siguen Estados Unidos con 566 mil visitantes (14,9%), Ecuador (321 mil), Bolivia (206 mil), Brasil (205 mil) y Colombia (177 mil).