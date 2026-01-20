Buscan a adulto mayor que cayó al río Huachón tras resbalar de puente artesanal en Pasco

Un accidente fue reportado el último fin de semana en el sector de Alancoy, en la vía que conecta Huachón con Quiparacra, en la región Pasco, donde un poblador identificado como Pedro Espinoza Cruz, de 65 años, habría caído a las aguas del río Huachón tras resbalar de un puente artesanal.

De acuerdo con la información preliminar, el ciudadano retornaba de sus terrenos de cultivo transportando una carga de leña cuando ocurrió el hecho, por causas que aún son materia de investigación. En el lugar, familiares y autoridades hallaron la leña en uno de los extremos de la rústica estructura de madera, lo que reforzaría la hipótesis de la caída.

Hasta la zona se desplazaron representantes de la Subprefectura de Huachón y efectivos de la Policía Nacional para realizar las diligencias correspondientes y coordinar las labores de búsqueda. No obstante, el elevado caudal del río, producto de las lluvias persistentes en la región, ha dificultado las tareas, presumiéndose que el cuerpo habría sido arrastrado río abajo.

PIDEN APOYO

Ante la falta de resultados, familiares del desaparecido difundieron videos en redes sociales para solicitar apoyo y visibilizar la situación. En ese contexto, se exhortó a los pobladores de Quiparacra, Puagmaray, La Florida, Pampa Inca y Chipa, así como a quienes viven en las riberas del río, a informar de inmediato a las autoridades en caso de algún avistamiento, con el fin de continuar con la búsqueda.