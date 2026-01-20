Se elevan a 47 las provincias en alerta roja por posible activación de quebradas

Según la alerta, las lluvias podrían generar la activación de quebradas y huaicos, especialmente en áreas con alta susceptibilidad a movimientos en masa.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) amplió este martes 20 de enero la alerta roja a 47 provincias de ocho regiones del país, debido al alto riesgo de activación de quebradas, huaicos y deslizamientos como consecuencia de las lluvias intensas previstas para las próximas 24 horas. Un día antes, la alerta alcanzaba a 24 provincias de cuatro regiones.

La medida se sustenta en el aviso meteorológico de corto plazo emitido por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), vigente desde las 13:00 horas del martes 20 hasta las 13:00 horas del miércoles 21 de enero. Según este reporte, se esperan precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en zonas de la sierra de Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

ALERTA ROJA

De acuerdo con el aviso N.° 019-2026-COEN, las lluvias podrían generar la activación de quebradas y huaicos, especialmente en áreas con alta susceptibilidad a movimientos en masa, debido a la acumulación de precipitaciones registradas en los últimos siete días. Entre las provincias en alerta roja figuran distritos de Áncash, Arequipa, Huánuco, Junín, Lima, Moquegua, Puno y Tacna.

El COEN informó además que un total de 18 departamentos se encuentran bajo este aviso preventivo en distintos niveles de riesgo (rojo, naranja y amarillo), incluyendo también a Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Madre de Dios, Pasco y Ucayali. Ante este escenario, las autoridades recomendaron a la población mantenerse informada por canales oficiales, evitar zonas de riesgo y seguir las medidas de prevención establecidas.