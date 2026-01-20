Cajamarca: Poder Judicial inaugura la nueva sede de la Corte Superior de Justicia

La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, inauguró el lunes 19 la moderna sede de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, ubicada en el complejo Qhapaq Ñan. La obra ejecutada con una inversión de 41 millones de soles, en un espacio de 12,000 metros cuadrados, albergará a 18 órganos jurisdiccionales.

Durante la ceremonia, Tello destacó que el nuevo local no solo representa infraestructura, sino también dignidad, servicio y justicia para el pueblo. En ese sentido, agradeció al presidente de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, Ricardo Sáenz, por su compromiso permanente, así como a todas las personas que hicieron posible que esta obra se haga realidad.

TRASLADO FÍSICO

“No solo estamos construyendo paredes, estamos creando condiciones dignas para que la justicia funcione mejor, porque cuando un juez o trabajador judicial cuenta con un ambiente adecuado, no cabe duda que el servicio de justicia mejorará y con ello se fortalecerá la confianza en el Poder Judicial”, acotó.

En otro momento, comentó que este esfuerzo no queda aquí, ya que el año pasado se ejecutó el traslado físico de los juzgados de las provincias de Cajabamba, Santa Cruz y San Pablo a locales de material noble, modernos.

RESULTADOS POSITIVOS

“En Bambamarca se acondicionaron ambientes adecuados para el Juzgado de Familia, logrando la unificación de despachos en una sola sede, lo que mejora la atención y la accesibilidad. Esto es mirar al ciudadano con respeto y hacer que la justicia llegue con calidad, sin importar dónde viva la persona, apostando por que el derecho de acceso a la justicia esté plenamente garantizado”, subrayó.

En esa línea, Tello resaltó los resultados positivos en la producción judicial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, donde el 61.73 % de los órganos jurisdiccionales alcanzaron el 100 % de su meta anual. “No se trata de una cifra fría, significa más casos atendidos, más conflictos resueltos, más familias que encuentran respuestas y más ciudadanos que sienten que el Poder Judicial sí los escucha, garantizando sus derechos fundamentales”.