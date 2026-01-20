Joven fue asesinado de una puñalada en el pecho en Arequipa: minutos antes discutió con una mujer

Serenos y policías encontraron anoche a un joven de 20 años sentado en las afueras del estadio San Francisco, en el distrito de Cayma, Arequipa. El muchacho tenía incrustado en el pecho un cuchillo de cocina.
Testigos señalan que horas antes vieron al sujeto discutiendo con una mujer y se habría autolesionado, pero no se descarta la posibilidad de que haya sido asesinado. La víctima fue identificada como Diego C. J.
CÁMARAS DE SEGURIDAD
“Es un posible homicidio o suicidio por condición amorosa. La segunda hipótesis se refuerza porque sus pertenencias están con el occiso”, señaló Percy Torres, coronel de División de investigación Criminal.
Las autoridades buscan intensamente a la mujer, de unos 20 años, que estuvo con el muchacho Trascendió que las cámaras de seguridad facilitaron su identificación. Su detención ayudará a esclarecer el caso.