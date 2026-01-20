Alerta por río Pisco: Senamhi advierte posible desborde tras aumento de caudal

El río Pisco incrementó peligrosamente su caudal en las últimas horas, alcanzando el umbral hidrológico rojo con riesgo de desbordes. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) alertó que, a las 22:00 horas del lunes 19 de enero, el afluente registró un caudal de 256.31 metros cúbicos por segundo en su estación hidrológica Letrayoc, ubicada en Huancano.

Dicho nivel extremo está asociado a las intensas lluvias reportadas en los últimos días en la cabecera de su cuenca. El Senamhi advirtió que se prevé que este comportamiento continúe en las siguientes horas y recomendó a la población alejarse de la ribera del río y evitar cruzar corrientes de agua que superen la altura de las rodillas.

Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que, si bien se registró un ligero descenso a 182.16 m³/s a las 04:00 horas, la fuerte corriente aún representa un alto riesgo.

Posibles afectaciones a poblados y agricultura

El COEN señaló que el caudal elevado podría causar afectaciones en diez centros poblados: Quinga, La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Pariahuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc. La autoridad también alertó sobre posibles daños a cultivos y bocatomas de riego en la zona.

Medidas de prevención

Frente a esta situación, el COEN exhortó a la población, agricultores y autoridades locales a adoptar todas las medidas de prevención necesarias, evitar transitar o permanecer cerca del cauce del río y proteger las áreas de cultivo para prevenir pérdidas agrícolas. El monitoreo del río continúa ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas.