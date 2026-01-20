Camioneta llena de pasajeros cae a abismo en La Libertad: se teme que no haya sobrevivientes

Esta mañana, una camioneta llena de pasajeros se despistó y cayó a un abismo en el sector Piedra de Cal, ubicado en el centro poblado Bella Aurora, en el distrito de Parcoy, provincia de Pataz, región La Libertad.

Trascendió que la unidad, que se dirigía de la ciudad de Trujillo al anexo de Retamas con al menos ocho pasajeros a bordo, quedó totalmente destrozada al fondo del barranco, que tiene unos 500 metros de profundidad.

CURVAS MUY CERRADAS

Pobladores aseguran que esta es una zona crítica por lo angosto y mal estado de la carretera, además que son curvas muy cerradas, por eso se requiere un ensanchamiento, para evitar nuevas tragedias como la ocurrida.

Medios en la localidad revelan que ninguno de los pasajeros habría sobrevivido al accidente, pero se espera la confirmación de las autoridades de salud. Familiares llegaron hasta el lugar, pero evitaron declarar, informa Andina.