Policía resultó herido de bala en Chiclayo: fue atacado mientras realizaba labores de inteligencia

Según informó el jefe de la región Policial de Lambayeque, general Luis Bolaños, un agente resultó herido de bala tras un ataque armado mientras realizaba, junto a un compañero, labores de inteligencia en las afueras de la ciudad de Chiclayo.

Se conoció que los policías realizaban trabajos de búsqueda y registro cuando fueron atacados por un grupo de sujetos que operan en la zona. Los individuos abriendo fuego contra la camioneta en la que se desplazaban los efectivos.

DIEZ DISPAROS

Los sujetos realizaron al menos diez disparos, cuatro de los cuales impactaron en el vehículo policial. Uno de los proyectiles hirió a uno de los policías a la altura de la axila. El agente fue trasladado de inmediato al hospital Almanzor.

El último parte médico señala que el policía herido, cuya identidad se mantiene en reserva, se encuentra estable y fuera de peligro. Los atacantes ya habrían sido identificados y en las próximas horas se procedería con su detención.