Mantienen vigilancia en cuencas amazónicas por crecida de ríos ante lluvias persistentes

El Senamhi exhortó a la población de las zonas ribereñas a adoptar medidas preventivas y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.

La situación hidrológica en la Amazonía peruana continúa siendo de cuidado debido a las lluvias persistentes en las partes altas de las cuencas. En ese contexto, el río Amazonas registró un incremento de su nivel en la estación de control de Apu, donde alcanzó los 115.26 metros, valor cercano al umbral hidrológico amarillo, fijado en 116 metros, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi).

TENDENCIA ASCENDENTE

De acuerdo con el reporte, en el sector de Santa Rosa el nivel del río Amazonas se ubicó en 65.69 metros y mantiene una tendencia ascendente. En tanto, el río Marañón alcanzó el umbral hidrológico amarillo en el sector de Nauta, con un nivel de 122.84 metros. La situación más crítica se presenta en la cuenca del río Ucayali, donde los niveles registrados en Requena y Contamana se encuentran en umbral hidrológico naranja, próximos a un escenario de inundación.

Ante este panorama, el Senamhi exhortó a la población de las zonas ribereñas a mantenerse informada a través de los canales oficiales, adoptar medidas preventivas y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes. Asimismo, recomendó especial precaución a quienes se movilizan en motocicleta, debido a que las lluvias pueden presentarse de manera repentina en cualquier momento del día.

El director de la Dirección Zonal 8 del Senamhi, Marco Paredes, señaló que durante la presente semana se prevén condiciones climáticas relativamente favorables en la región Loreto, con periodos de brillo solar durante el día y lluvias de moderada intensidad, principalmente en horas de la tarde y la noche. Detalló que en la ciudad de Iquitos y zonas aledañas la jornada inició con temperaturas entre 23 y 24 °C, mostrando una mejora respecto a la semana anterior.

Durante el día, la temperatura máxima podría alcanzar los 34 °C, con una sensación térmica cercana a los 39 °C, valores considerados normales para esta época del año. Tras el brillo solar matutino, se esperan chubascos aislados por las tardes, situación que podría repetirse entre este martes y el jueves, aunque se trataría de precipitaciones moderadas y no de lluvias intensas.