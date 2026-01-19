Intensas lluvias dejan 12 muertos y más de 400 damnificados

La temporada de lluvias en el Perú durante el 2026 viene dejando un impacto severo en la sierra y la selva, con 12 personas fallecidas y más de 400 damnificados, además de viviendas destruidas, carreteras bloqueadas y comunidades aisladas, según el reporte oficial del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci).

De acuerdo con el jefe del Indeci, general EP (r) Luis Arroyo, las regiones más afectadas hasta el momento son Arequipa, Junín, Cajamarca y Amazonas, tras una evaluación del del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN).

Arroyo precisó que el distrito de Perené, en la provincia de Chanchamayo (Junín), es la zona con mayor número de fallecidos, registrando cuatro víctimas mortales, producto de deslizamientos y activación de quebradas en la selva central, donde las lluvias han sido intensas.

Asimismo, se confirmaron decesos en la provincia de Caravelí, en Arequipa, y en el distrito de Songos, en la sierra de Lima, emergencias que se produjeron tanto en áreas urbanas como rurales, dificultando las labores de respuesta inmediata y evacuación.

ESTADO DE EMERGENCIA EN MÁS DE 500 DISTRITOS

El Indeci advirtió que varios deslizamientos continúan bloqueando carreteras principales, dificultando el traslado de ayuda humanitaria y dejando comunidades parcialmente aisladas, mientras que el Ejecutivo ha declarado en estado de emergencia a 527 distritos, permitiendo a las autoridades locales y regionales agilizar acciones de respuesta, prevención y atención a los damnificados.